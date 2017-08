Guils convoca una assemblea de veïns per redissenyar junts la plaça Major

L'Ajuntament de Guils ha iniciat en els últims mesos un pla de millora dels carrers del poble i els altres nuclis urbans. Ara ha decidit renovar també espais especialment sensibles com la plaça Major i el cementiri de Saneja, per la qual cosa ha optat per consultar primer els veïns.

L'equip de govern municipal que encapçala Valentí Tuset ha convocat una assemblea de poble per a dissabte que ve amb la voluntat de presentar als veïns els projectes de renovació i millora de la plaça Major i del cementiri de Saneja, a fi i efecte que tots hi puguin dir la seva. D'aquesta manera, el consistori sabrà quin és el sentiment dels veïns i per quin projecte es decanten majoritàriament abans d'aprovar definitivament les adjudicacions.

L'alcalde ha explicat que ja tenen un projecte que planteja la plaça com un espai prioritari per als vianants, amb un carril per a la circulació i zones d'ombra i esbarjo amb un enllosat nou. Tuset ha argumentat que «volem que tothom opini per tenir en compte les possibles esmenes».

En aquest sentit, l'Ajuntament també tindrà en compte l'opinió dels segons residents, molts dels quals fa dècades que estiuejen a Guils i se senten part del poble: «Tothom qui resideixi aquí té quelcom a dir, estem oberts a escoltar tothom, així és més enriquidor». A més de tractar aquests dos projectes estrella, l'Ajuntament també vol debatre amb els veïns les iniciatives que ha portat a terme fins ara, entre les quals hi ha la renovació d'alguns carrers i la recuperació de l'antiga pista poliesportiva, així com els que té previst executar els dos últims anys del mandat. L'equip de govern ha fet una crida a la població perquè assisteixi a l'assemblea a través de les xarxes socials i els canals d'informació municipal en què afirma que «ens agradarà molt poder comptar amb la vostra presència».