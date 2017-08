Peusa instal·la a Martinet el primer carregador cerdà de vehicles elèctrics

Aquests dies de mes d'agost, en què la Cerdanya és al seu punt àlgid d'afluència turística, el nou aparell que la companyia Hidroelèctrica del Valira (Peusa) ha instal·lat al centre del poble és la gran sensació a Martinet. Es tracta d'un carregador per a vehicles elèctrics, el primer de caràcter públic que es posarà en marxa a la Cerdanya. Un acord entre la compa-nyia i l'Ajuntament farà possible que ja s'hi puguin carregar vehicles elèctrics en els pròxims dies.

L'estació de càrrega de vehicles s'ha dissenyat amb dues places d'aparcament al punt més cèntric del poble, a tocar del pont central del Segre i a peu de la N-260. L'aparell permetrà carregar dos vehicles a les places que ja han estat senyalitzades amb àrees verdes, així com quatre bicicletes i telèfons mòbils.

Peusa va iniciar el setembre de l'any passat un programa d'implantació al territori a partir dels vehicles elèctrics amb la instal·lació del primer aparell a la Seu d'Urgell, que també va situar en una via cèntrica, al passeig Joan Brudieu. En aquest sentit, el director general de Peusa, Marcel Dorna, ja va remarcar llavors que la companyia Peusa es vol posicionar com la primera empresa comercialitzadora del Pirineu català que aposta per l'ús del vehicle elèctric «com a alternativa respectuosa amb el medi ambient del nostre territori».

Durant les primeres setmanes de funcionament, el carregador de Martinet serà totalment gratuït i permetrà una càrrega ràpida dels vehicles. L'alcalde de Montellà i Martinet, Josep Castells, ha emfatitzat que el municipi serà el primer de la Cerdanya i el segon del Pirineu, després de la Seu, d'apostar pels vehicles elèctrics. Castells ha remarcat que «som un poble verd perquè també vem instal·lar energies sostenibles amb la calefacció per biomassa al poliesportiu de Martinet i el local social de Montellà i hem començat a instal·lar bombetes leds a tot arreu».

L'alcalde de Montellà i Martinet ha apuntat que amb tota probabilitat es posarà en marxa a final de mes. Castells s'ha mostrat molt satisfet de l'acord amb Peusa i del seu compromís amb el poble, que ha comportat tot el finançament del projecte, fins al punt que el consistori tan sols ha hagut de cerdir l'espai. Peusa és una de les companyies elèctriques que subministra energia al municipi. Ho fa a les cases de Martinet, mentre que Endesa subministra les de Montellà.