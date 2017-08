Puigcerdà reubica el concert de Txarango al polígon per por que es desbordi el centre

L'Ajuntament de Puigcerdà ha decidit traslladar al polígon industrial el concert de Txarango previst per a la setmana que ve dins el programa del Festival de Música de la Cerdanya i de la Festa de l'Estany.

El temor per una autèntica allau de joves vinguts d'arreu del país per veure el grup de Sant Joan de les Abadesses ha aconsellat al consistori i als responsables de seguretat de la capital cerdana a treure'l de la plaça de Santa Maria, on estava programat. Des de l'equip de govern municipal han considerat que el fet que Puigcerdà i la Cerdanya són plenes d'estiuejants i turistes i que es tracta d'un dels pocs concerts gratuïts de la gira de Txarango, feien preveure un èxit d'assistència que desbordés els carrers del nucli antic. Sobre aquesta qüestió, l'alcalde, Albert Piñeira, ha apuntat que «ens ha semblat que la plaça no ofereix totes les garanties de seguretat per al volum de gent que hi haurà, i com que el que hem de prioritzar és la seguretat de tothom, ens hem inclinat per resituar el concert al recinte firal».

El concert de Txarango serà el primer que es fa a la zona industrial de l'Estació, en els mateixos solars on es fa la Fira Ramadera, segons ha admès el mateix alcalde. L'escenari es col·locarà mirant a la vall del Querol, de manera que els joves aficionats de Txarango estaran orientats cap a Puigcerdà i la Tosa d'Alp. Piñeira ha argumentat que «es tracta d'un espai amb molta amplitud que no oferirà problemes ni d'aforament ni d'evacuació en cas que se n'hagués de fer, i també ens permet crear una gran bossa d'aparcament al costat, tal com fem a la Fira Ramadera».



Festa de l'Estany musical

La Festa de l'Estany arriba amb un paper important per part de la música. El creuament del programa de la festa amb els del Festival de Música Antiga dels Pirineus i del Festival de Música de Cerdanya fa que pràcticament durant una setmana totes les nits incloguin un concert «de primer nivell», segons ha remarcat el mateix alcalde Piñeira. El cartell puigcerdanès inclou La Vella Dixieland, Ramon Miravet, l'orquestra Amadeus de Polònia, la Selvatana i la Swing Latino, entre d'altres.