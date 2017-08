La Festa Major de la Seu aposta per cinquè any seguit per la música folk

La Festa Major de la Seu d'Urgell celebrarà aquest any la cinquena edició de la proposta musical Seu Folk, la qual està coordinada pel músic urgellenc Ivan Caro. La proposta celebra cinc anys portant actes i festes de música tradicional als carrers i places de la ciutat, amb dansa i cultura de Catalunya, Occitània, Aragó i aquest any també del País Basc.

Així, segons ha informat l'Ajuntament, en aquesta festa major els veïns de la Seu i la seva àrea d'influència podran gaudir novament de la música tradicional en diferents escenaris públics, com al mercat setmanal, a l'Ateneu, al passeig Joan Brudieu i a la Taverna Folk. El programa Seu Folk es concentrarà en dues jornades, el dissabte 26 i diumenge 27 d'agost. Per al dissabte està previst Folk al Mercat, un itinerari musical pels carrers que ocupa el mercat setmanal. A la una del migdia se celebrarà el Vermut musical.

El Seu Folk seguirà el diumenge 27 d'agost, a les sis de la tarda, al parc del Cadí amb l'obertura de la Taverna Folk. A un quart de set de la tarda es farà el taller d'instruments tradicionals, danses per als més petits i berenar de la taverna. La proposta anirà a càrrec de Pep Lizandra. A dos quarts de vuit del vespre arrencarà el taller de danses basques, mentre que a les nou de la nit hi haurà sopar amb broqutes i versió vegetariana, així com un servei de barra a la Taverna de Seu Folk, amenitzat per DJ Placeta. A dos quarts d'onze de la nit es podran escoltar concerts de música tradicional basca i se sortejarà entre el públic assistent un lot de productes pirinencs.

El teatre de festa major del dijous 24 d'agost, l'actuació dels Castellers d'Andorra, la ballada de gegants de la colla de geganters i grallers de la Seu del dissabte 26 d'agost i l'espectacle de teatre al carrer Límits del dimarts 29 d'agost, eixamplen encara més el cartell d'activitats culturals.