Puigcerdà completarà les obres de renovació de la maquinària de la pista de gel

La sala de màquines on es fabrica el gel de la pista d´hoquei arxiu/miquel spa

L'Ajuntament de Puigcerdà ha iniciat la segona i última fase per a la renovació dels compressors que fabriquen el gel del poliesportiu d'hoquei i cúrling.

L'equip de govern municipal ha licitat les obres per canviar la meitat de la maquinària que no s'ha renovat i que, per tant, encara forma part del vell sistema comprat de segona mà els anys vuitanta. Aquesta maquinària antiga provocava que el subsòl es gelés i posava en perill tota la instal·lació. Aquesta segona fase té un pressupost de 183.000 euros, els quals se sumen als 156.000 euros invertits en la primera fase. Els diners els avança l'Ajuntament i posteriorment els posa la Generalitat a través d'un conveni signat i que té vigència fins al 2027, segons ha explicat l'alcalde, Albert Piñeira.

Les obres de renovació es faran en els pròxims mesos i s'intentarà no alterar les diverses competicions mentre es fabriqui i mantingui el gel amb mig equip de compressors. La nova maquinària s'ha dissenyat contemplant la futura fabricació de gel pels carrils de cúrling que es crearan en el nou Centre Cívic i Esportiu que s'ha de construir al costat de l'actual zona esportiva.

La renovació de la pista de gel és una de les actuacions clau a llarg termini a la capital cerdana donat el paper que hi tenen els esports sobre gel. Aquest equipament és objecte d'un procés de transformació integral que s'anirà executant en els pròxims anys. Així, tot el projecte té un pressupot superior a l'1.600.000 d'euros, dels quals uns 843.000 es dedicaran a la renovació dels espais interiors de l'edifici i la pista esportiva. La renovació de la coberta comportarà una inversió de 342.000 euros, i la de la iluminació, que suposarà una inversió de 133.000 euros. El projecte es fa conjuntament amb el Club Poliesportiu Puigcerdà.