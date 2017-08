Lles inicia una campanya per captar famílies per a l'escola i evitar que tanqui

L'escola rural Portella Blanca de Lles de Cerdanya vol mantenir viu el seu projecte d'educació personalitzada i lligada a l'entorn. Però la reducció del nombre de nens en els últims cursos i la previsió que augmenti en els pròxims la podria posar en perill. Així, per assegurar-se el futur, l'escola i l'Ajuntament han iniciat una campanya per captar noves famílies per a l'escola, tant de la Cerdanya que vulguin canviar el fill de centre com de fora que vulguin instal·lar-se a Lles.

L'escola ha iniciat la campanya amb l'edició d'un vídeo en què mostra els fonaments pedagògics del centre, els quals passen per l'educació personalitzada, l'aprenentatge a partir de l'experimentació i la interrelació amb l'entorn natural.

En aquest sentit, l'escola de Lles porta a terme des de fa anys un projecte d'horari intensiu durant el segon trimestre que li permet lliurar una tarda per fer esquí de fons. El vídeo, per al qual han utilitzat drons que permeten ubicar l'escola en el seu entorn rural i natural, ha estat difós a través de les xarxes socials i ara el mestre i mig que formen l'equip pedagògic esperen obtenir-ne respostes.

Fa dos anys el centre tenia quinze alumnes i el curs passat nou, xifra que mantindrà aquest any amb una incorporació el mes de gener. A final d'aquest exercici, però, marxaran tres nens de sisè a l'institut i l'escola es quedarà amb set alumnes, una xifra que és a tocar del límit que posa el departament per tancar un centre, que és de cinc alumnes i cap inscripció per al següent. La directora de la Portella Blanca, Marta Contreras, ha explicat que precisament la campanya de la comunitat escolar busca atraure nous alumnes: «D'una banda, disposem de quatre places per a famílies no empadronades a Lles i, de l'altra, també ens dirigim a famílies de Barcelona que estiguin cansades de la ciutat i vulguin venir a viure a Lles». Per a aquests casos, Contreras ha explicat que «l'Ajuntament ha arreglat pisos de l'antiga caserna que pot oferir amb un lloguer subvencionat per si vénen noves famílies de fora la comarca».



Activitats amb altres centres

L'escola la Portella Blanca de Lles forma part de la Zona d'Escolarització Rural (ZER) Baridà-Batllia, en la qual també hi ha les de Martinet, Montellà, Prullans i Prats. Això li permet una vegada a la setmana i durant festes assenyalades i les colònies de final de curs organitzar trobades amb pràcticament un centenar de nens de la Cerdanya.



Una tarda lliure des del gener

Una de les particularitats de l'escola Portella Blanca de Lles és el projecte que porta a terme des de fa anys al voltant de les pistes d'esquí nòrdic municipals. A partir del segon trimestre, l'escola aplica l'horari intensiu per alliberar una tarda, que la comunitat escolar aprofita per dur a terme activitats esportives a les pistes.

Aquest projecte ha dotat l'escola d'una personalitat pròpia que ara vol potenciar amb la petició al departament d'Ensenyament d'ampliar el programa al tercer trimestre. Contreras ha anunciat que el departament ha autoritzat aquesta ampliació del programa si el centre presenta el projecte pedagògic que la sustenti, cosa que l'escola farà. D'aquesta manera els alumnes mantindran l'horari intensiu els mesos d'abril, maig i juny i tidnran lliure una tarda que dedicaran a fer altres esports i activitats a la natura com ara practicar anar amb bicicleta. Contreras ha explicat que aquestes activitats tenen el suport dels pares, que s'impliquen en la seva realització.