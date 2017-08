Dues persones roben diversos panots del mur esfondrat del Museu Cerdà

Estat, ahir al matí, de la runa causada per l´esfondrament del mur

Dos individus van espoliar, dimarts al matí, diversos panots de granit del mur de contenció esfondrat per les pluges del juny del Museu Cerdà de Puigcerdà. El centre sospita que podria no ser el primer cop que aquest fet té lloc i assegura que ho havia advertit.

Segons Ramir Castany, que va presenciar els fets, va ser pels volts de les 12 del migdia, quan un jove i un home gran carregaven els panots en un vehicle vell de color vermell, aparcat en un pas de vianants. El ciutadà va córrer a donar l'alerta, cosa que va provocar la fugida dels presumptes lladres, sempre segons Castany. El director del museu, Oriol Mercadal, va considerar, d'entrada, que es tractava d'uns arqueòlegs que hi treballaven, però, al cap d'uns minuts, va verificar que els especialistes ja havien plegat en el moment dels fets.

«És l'espoli d'un patrimoni cultural que és un bé de tots», explica «indignat» Castany, que estiueja a la Cerdanya. Assegura que «no s'ha fet res» per evitar que passi, i considera que l'alcalde «tira pilotes fora». «Hauria de ser una mica més rigorós pel que fa a aquest tema», afegeix. Castany ha decidit no denunciar els fets a les autoritats perquè no té prou dades.

El museu havia fet advertències



Des del museu asseguren que s'havia advertit l'Ajuntament de la possibilitat que això passés, a causa de la manca de seguretat. «S'haurien d'haver agafat les peces i haver-les portat a un lloc protegit, o bé fer una tanca provisional, però que fos útil», apunta el director. «Poden haver vingut altres cops a espoliar», afegeix, tot i que es creu que tan sols panots.

Mercadal assegura que va comunicar de seguida els fets als regidors. El director considera que l'alcalde ha desacreditat les seves paraules i ha dit coses falses públicament, i desmenteix que els elements robats fossin còdols.