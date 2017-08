Detenen un jove de 17 anys per abusos a Puigcerdà

Un jove de 17 anys de Puigcerdà va ser detingut ahir per haver deixat embarassada una nena de 10. El noi és un conegut de la família de la nena, amb la qual hauria mantingut relacions sexuals diverses vegades. Els Mossos d'Esquadra van confirmar a Regió7 que al jove, arrestat ahir a la capital cerdana, se li imputa un delicte d'abusos sexuals i haurà de passar per la Fiscalia de Menors quan sigui citat a declarar. I és que després d'interrogar-lo els Mossos van deixar sense efecte la detenció. Els mateixos agents de la policia catalana de la capital comarcal van portar a terme l'arrest.

La nena es va quedar embarassada entre el febrer i el març d'aquest any i no ho va saber fins a les 30 setmanes de gestació, quan va anar al metge. Després de realitzar diverses proves es va confirmar l'embaràs. Va ser llavors quan la menor, que també és veïna de Puigcerdà, va confessar que havia tingut relacions amb el noi. De fet, la família de la nena no s'havia adonat que estava embarassada.

Els Mossos d'Esquadra no van voler donar cap detall més sobre el cas perquè hi ha menors implicats i no volen difondre cap informació que pugui facilitar a la ciutadania la identificació dels menors.