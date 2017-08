Un nou llibre mostra la riquesa del patrimoni medieval cerdà i urgellenc

La Cerdanya, l'Alt Urgell i el Conflent afegeixen avui una obra que vol ser una referència per a la descripció de la història medieval d'aquesta zona i una guia per al turista. Avui, a les 19.00 h, al Museu Cerdà de Puigcerdà, es presenta el llibre Patrimoni medieval de la Cerdanya i el Capcir, un recull inèdit del patrimoni medieval del Baridà urgellenc, la Cerdanya, el Capcir i part de l'alt Conflent. El llibre surt a la venda per un preu de 25 euros, una xifra ajustada, segons els autors, pel contingut i pel format: 270 pàgines i 250 imatges.

«Estem molt contents amb el resultat final», ha explicat el coordinador, Oriol Mercadal. El llibre vol reivindicar el patrimoni de la Cerdanya actualitzat: «S'hi descriuen coses que es poden veure ara, d'altres que són als museus i d'altres que van desaparèixer», diu Mercadal. Aquest projecte es va iniciar l'any 2005 i ha seguit un camí convuls i amb canvis troncals, ja que va passar per més d'una editorial i va haver de superar la mort d'un dels autors, Sebastià Bosom, i un dels editors, ja amb bona part de la feina feta. Per no desaprofitar-la, va arribar a mans de Rafael Dalmau, l'editor final, que es va entusiasmar amb la proposta, hi va voler donar un altre toc, i va passar, finalment, de la idea inicial d'una guia turística a una publicació final que va molt més enllà d'això, ja que fuig de ser un inventari.

A més de 40 municipis de la Cerdanya, el llibre també n'abraça 6 del Capcir, 5 de l'alt Conflent i 3 de l'Alt Urgell, i comprèn així un àmbit territorial més gran de l'actual: «És una visió de la Cerdanya i el Capcir, però amb obertura de mides», assegura l'editor, Rafael Dalmau. A través dels municipis trobem diversos elements mobiliaris i edificis, tant preromànics com romànics, gòtics i, fins i tot, barrocs, actualitzats respecte a les restauracions, amb teories de diferents escoles, afegides a aspectes de la toponímia local i el cor-responent marc històric, mapes i les fotografies d'Emili Giménez. Oriol Mercadal és el coordinador i el principal redactor de l'obra, acompanyat per Jean-Louis Blanchon, Joan Blasi, Jordi Bolòs, Sebastià Bosom, Carles Gascón i Oliver Vergés.



Atractiu a tres nivells

Un dels valors d'aquest llibre és que uneix aspectes que li donen tres utilitats: pot servir com a guia, com a compendi d'història de l'art i també d'història medieval i general. D'aquesta manera, s'aconsegueix que el llibre sigui útil per a públics tan diversos com amplis. En aquest sentit, s'hi han afegit unes pàgines d'introducció històrica, que ajuden a anar més enllà, de manera que hi trobem una síntesi posada al dia, que permet que els diversos municipis estiguin associats a un moment històric determinat. «Els estudiosos m'expliquen que poden aprofitar diverses coses que els serveixen per a les seves investigacions», apunta Mercadal.

«Ha quedat espèndid», assegura Dalmau. L'editor considera tres punts molt interessants d'aquest llibre: que estigui posat al dia, l'aspecte patrimonial i l'equilibri ter-ritorial, que ajuda a destacar, municipi per municipi, el patrimoni que més ho mereix per la seva riquesa des del punt de vista històric. En aquest sentit, afegeix: «Els més coneixedors del territori també hi descobriran aspectes nous de les construccions que han vist sempre, ja que s'ha fet amb profunditat i voluntat divulgativa».