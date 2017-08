Les intimitats que s'amaguen sota la plaça de l'Ajuntament de Puigcerdà

Visitar les entranyes del subsòl de la plaça de l'Ajuntament de Puigcerdà ja és possible gràcies a una empresa que organitza itineraris culturals. Es tracta de l'Ull del Basilisc, una galeria de 30 metres amb una cambra al final de 24m?2;, a la qual només hi ha un accés.

La visita a l'Ull del Basilisc és la novetat de l'itinerari La Puigcerdà del gòtic, entre l'esplendor i el declivi, que des de fa 3 anys organitza a l'estiu l'empresa Kerretània Projectes Culturals. És un recorregut per la història medieval de Puigcerdà, a través del seu nucli antic, en què es pot gaudir de l'art per excel·lència de la vila, del seu període de creixement. La visita també inclou, entre altres coses, la pujada al campanar i una degustació de Torrons Vicens, una novetat d'enguany. Aquest estiu ja han passat més d'un centenar de persones per la ruta estrella, i esperen aconseguir-ne unes cinquanta més. La darrera oportunitat serà el 30 d'agost, a les 5 de la tarda, per un preu d'11,5 ?.

Amb La Puigcerdà del gòtic va néixer l'oferta d'itineraris de la companyia, que s'ha anat ampliant. Les altres rutes són Montlluís 1659, la construcció d'una frontera; L'art del Regne de Mallorca, les pintures murals de Sant Domènec i El Romànic: l'art del Comtat de Cerdanya.

Rutes exclusives a la Cerdanya

Aquesta és una activitat molt exclusiva, entre altres motius, perquè Kerretània és l'única empresa dedicada a iniciatives d'aquest àmbit a la zona. La gent acostuma a tenir-ne bona opinió: «Molts visitants ens diuen que hi ha llocs en què no s'havien fixat ni de què havien reflexionat, això és el que captiva el client», diu el director de l'empresa, Gerard Cunill.

Vocació cultural

Els itineraris de Kerretània Projectes Culturals només representen el 10% de l'activitat de l'empresa. La resta es basa en la gestió cultural i la recerca històrica i arxivística, tant amb institucions com amb particulars. «La voluntat no és només un servei al turisme, també a la cultura de la població», diu Cunill. «Té el doble vessant de ser un complement a la gent que vol conèixer la vila, que hi ve per primer cop, de pas, de segona residència, però també als que són de la zona i volen saber-ne més o descobrir nous racons», afegeix.