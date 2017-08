Les carrosses de la Festa de l'Estany omplen els carrers de Puigcerdà

La desfilada va incloure carrosses molt variades, on cadascú gaudia i feia gaudir a la seva manera

Puigcerdà va viure ahir una nova edició del plat fort de la Festa de l'Estany, la desfilada de carrosses. La vila es va tornar a omplir en el darrer dia de la festa gran amb una multitud d'espectadors i 16 carrosses, en una diada festiva per a joves, petits i grans.

Les carrosses van engegar el recorregut amb un xic de retard i hi havia força nuvolositat, que comportava una temperatura prou agradable a la vila. A mesura que avançaven, encapçalades pels gegants i acompanyades per les orquestres i batucades, creixia la riquesa i la varietat de les diverses propostes. Totes, però, tenien un punt fort en comú: les ganes de passar-ho bé i fer-ho passar bé a la resta, cosa que cadascú portava a la pràctica a la seva manera, fos tirant confeti o aigua, saltant i ballant o bevent cervesa. En l'arribada de la Vella de l'Estany a la plaça de Santa Maria, el final del recorregut, ja s'hi aplegava força gent, sota un sol de justícia.

En el seu discurs, la Vella de l'Estany, acompanyada del Príncep dels Aires, la Princesa de les Aigües i l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, entre altres autoritats, va agrair de forma efusiva i en reiterades ocasions l'estima que li mostraven els assistents, tant els de Puigcerdà com els de fora, com ella va voler remarcar, donant així gràcies a tothom. A més, la Vella va deixar anar dos missatges, un de dirigit al jovent, al qual va esperonar perquè mantingui viva la festa, i l'altre a l'Ajuntament, al qual va lloar recordant que s'han arreglat alguns carrers en els darrers anys, però lamentant, alhora, que en manquen d'alguns per arranjar. L'entranyable personatge va acabar el discurs convidant tothom als actes de la nit.



Steampuk s'emporta el premi

Del total de 16 carrosses, la mateixa xifra que l'any passat, 14 participaven en el concurs, ja que les dues darreres eren les del Patronat i l'Ajuntament. Els grans gua-nyadors de la desfilada van ser els Steampuk, grup inspirat en el moviment que té aquest nom i que es basa en el retrofuturisme. Aquest premi estava dotat amb 1.650 euros. El segon, amb 1.350 euros, va ser per a Embalats Olímpics Ger 25 anys, ambientada en els Jocs del 92, i el tercer, de 1.150 euros, va ser assignat a Contraban de Missals, relacionada amb una caricatura del clan Pujol. A la desfilada de la nit, les carrosses millor il·luminades van tenir recompensa, amb premis de 600 i 300 euros.



La valoració més positiva

Des de l'organització s'ha valorat molt positivament l'edició d'enguany: «La desfilada ha estat molt bé, amb carrosses de diferents temàtiques i molt xou, sense haver de lamentar cap accident», explicava María José Barragán, cap de l'Oficina de Turisme de Puigcerdà, ens encarregat de la Festa de l'Estany, conjuntament amb el regidor de Festes de l'Ajuntament, Pere Tor. El canvi de dates que es va fer l'any passat segueix repercutint a la participació en positiu, ja que s'allarga tant la temporada d'estiu com la festa en si.