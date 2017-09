Bon impacte per a la Seu de l'Escanyabocs i el Mercat Medieval dels Canonges

La Seu d'Urgell va presentar ahir els resultats de dos estudis elaborats amb l'objectiu de conèixer l'abast i l'impacte econòmic que han tingut dos esdeveniments celebrats els darrers mesos: l'Escanyabocs i el Mercat Medieval dels Canonges. Els informes diuen que aquest any tant la prova esportiva vinculada a la natura com el mercat temàtic i d'artesania han tingut un impacte econòmic de 125.000 euros i més d'1 milió d'euros, respectivament.

Dades en mà, l'alcalde de la Seu, Albert Batalla, i la responsable de l'estudi, Rosa Badia, de l'empresa The Whatsons, van assegurar que les activitats han aconseguit enguany un «bon impacte econòmic» per al conjunt de la capital de l'Alt Urgell. Batalla va remarcar que l'objectiu de l'estudi era «posar ciència a l'acció política i a la intuïció, per millorar, potenciar i fer-los més atractius per treure'n el màxim rendiment econòmic».



L'auge de l'Escanyabocs



La desena edició de l'Escanyabocs, celebrada el cap de setmana del 20 i 21 de maig, va comportar una xifra de 124.738,36 euros, amb un retorn de 47,89 euros per cada un d'invertit, equivalent a la generació de 9,83 llocs de treball a temps complet. Les dades s'han obtingut gràcies a 477 enquestes en línia vàlides als mateixos participants, de les quals destaca la valoració de la prova com a «bona o molt bona» respecte d'altres proves similars, amb un índex valoratiu de 37 punts, que indica la proximitat de la prova de tenir un públic promotor, tot i que asse-nyala aspectes a millorar.

Altres dades que es desprenen de l'estudi són que 7 de cada 10 participants són homes, la majoria dels quals de la província de Lleida, més de la meitat de l'Alt Urgell, però un bon gruix provenen del Principat d'Andorra. També destaca que 4 de cada 10 participants assisteixen a l'Escanyabocs per primera vegada, que les proves més destacades són la pedalada BTT i la cursa de muntanya, i que cada participant deixa a la ciutat 45,63 euros de mitjana.



Bon mercat, però cal millorar



Pel que fa al Mercat Medieval dels Canonges, celebrat el cap de setmana del 3 i 4 de juny, s'ha pres com a referència l'assistència de 17.000 visitants. El mercat ha aportat 1.024.296,87 euros a la Seu, una equivalència a la creació de 82,79 llocs de treball a temps complet i que significa el retorn de 44,12 euros per cada euro invertit.

Els visitants al mercat procedien de l'Alt Urgell en gran mesura, sobretot de la Seu, alguns de la província de Barcelona i uns quants del Principat d'Andorra. 2 de cada 10 assistents visitaven el mercat per primera vegada i 3 de cada 10 van participar en alguna activitat o taller, la majoria als infantils. 6 de cada 10 van fer un àpat en un restaurant de la zona, cosa que ha contribuït, en bona mesura, a fer que els visitants invertissin de mitjana 40,44 euros, la meitat dels quals amb una despesa d'entre 20 i 50 euros. Alguns assistents es van allotjar a la Seu, bona part en cases de familiars o amics.

L'estudi conclou que els enquestats al carrer en van fer una valoració «bona», tot i que hi ha un patró de públic passiu, segons l'índex NPS, amb una puntuació de 18 punts, i «cal seguir treballant en la millora d'aquest esdeveniment», com diu l'informe.

Els enquestats van comentar que van trobar a faltar més parades, més animació i ambient musical, i creuen que cal reenfocar el mercat cap a productes artesans, fer una mostra d'oficis medievals i antics o habilitar més espais tancats en cas de mal temps. Les condicions meteorològiques adverses, dos dies de pluja, segons l'estudi, van tenir un efecte directe en les valoracions i en l'assistència.