La cerdana Verònica Villar es proclama nova campiona del món de forja

La Cerdanya ja té una campiona de forja a escala mundial. Es tracta de Verònica Villar, que va guanyar el primer premi en el Concurs Internacional de Disseny en Forja, celebrat el cap de setmana passat a la localitat italiana de Stia, a la província d'Arezzo, regió de la Toscana.

El concurs consistia a dissenyar un fanal destinat a l'enllumenat públic, un tema proposat per l'organització i que canvia cada dos anys. Villar, de Santa Eugènia de Nerellà, va idear el disseny d'un fanal inspirat en una cuca de llum, en les 3 hores que tenien disponibles per a la confecció del disseny, on la part superior era de ferro i la inferior, de vidre, el qual contenia tota mena de detalls. Els fanals del campionat s'aprofitaran per il·luminar, l'any vinent, els carrers de la localitat italiana.

Villar es mostra molt contenta després de l'experiència i assegura que no s'esperava guanyar: «No tenia cap esperança, ja que s'hi presentava gent molt bona. De fet, vaig passar la preselecció sense esperar-ho», apunta. La cerdana ha aconseguit un bon nivell gràcies a l'estudi en una escola d'art de Vic i un curs de disseny a Itàlia, entre d'altres.

La forjadora cerdana també va participar amb l'equip de forjadors catalans, en el concurs de forja per equips. En aquest també hi havia un tema concret, enguany els somnis, i el grup havia de dissenyar i elaborar l'obra. El grup, però, no va aconseguir ser entre els guardonats.