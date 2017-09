Esquerra critica la demora i diu que l'alcalde fa temps «que dóna allargues i posa excuses»

El regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya, Raimon Ribas, ha criticat l'espera dels pressupostos i ha lamentant la manca d'informació. «L'alcalde, des del desembre del 2016, dóna allargues i posa excuses, quan va dir que acabaríem l'any amb pressupostos. Un equip de govern, amb experiència de 6 anys i majoria absoluta, n'hauria de posar poques, d'excuses», diu. Sobre el tècnic municipal, considera que «si contractes un substitut, ha de fer les mateixes tasques de qui té la plaça». L'equip republicà creu que també hi ha influït que l'Ajuntament licités un balanç negatiu d'1,3 milions d'euros l'any 2015.

Per això, Ribas lamenta el «tarannà de deixadesa» de l'equip de govern, pel fet de tenir majoria absoluta, cosa que comporta «certa prepotència». Per contra, el regidor no adscrit, Toni Veres, justifica a l'equip de govern amb la baixa del tècnic municipal: «Els pressupostos són prou seriosos perquè els porti el tècnic. Si hi ha un interí, aquest es pot dedicar més a temes del dia a dia».

Per la seva banda, la presidenta del comitè d'empresa de l'Ajuntament, Nati Balada, explica que estan a l'espera d'uns pressupostos «que s'estan passant de temps». La representant confia a poder tenir-los amb temps per estudiar-los i fer-hi esmenes. «El darrer any ens en vam assabentar el dia que s'aprovaven», recorda. Balada treu certa importància al tema, tot i que puguin notar una afectació amb augment de l'1% previst als Pressupostos Generals.