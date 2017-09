La tradició i el lleure es mesclen a la Festa de la Mare de Déu de la Sagristia

Puigcerdà va viure ahir un dels dies més esperats de l'any, especialment pel que fa als actes tradicionals, però per a alguns també pel simple fet de ser festiu. La Festa de la Mare de Déu de la Sagristia, patrona de Puigcerdà i de la Cerdanya, és una d'aquelles marcades al calendari, especialment pels fidels, però pensada avui per a tots els ciutadans amb altres ofertes de lleure, mantenint l'essència de la celebració. La festa inclou dues ballades de sardanes, una missa i la tradicional processó i ofrena floral a la Verge de la Sagristia, la 20a Festa de la Bici i el castell de focs d'artifici al campanar, per acabar amb el ball de nit amb l'orquestra Moonlight.