Les dades de l'inici de curs no fan perillar centres ni línies de la Cerdanya

Dimarts torna l'escola i, amb aquesta, els plors dels nens i alguns maldecaps menys per als pares. Enguany, la Cerdanya ha notat un petit repunt pel que fa als alumnes més petits, tot i que les xifres són baixes i havien preocupat força el curs passat.

A Puigcerdà, 1.830 alumnes inicien l'any escolar aquesta setmana entrant. A la llar d'infants hi haurà 69 nens, repartits en 26 a P1 i 37 a P2, a més de 6 nadons. A l'escola pública Alfons I, hi ha 90 matrícules a infantil i 270 a primària, que em sumen un total de 360. Pel que fa a l'escola Llums del Nord, hi ha 55 matrícules a infantil i 147 a primària, que fan un total de 202 nens. D'altra banda, a l'escola Vedruna, la xifra total és de 399 alumnes, desglossats en 51 matrícules a la llar d'infants, 73 a infantil, 165 a primària i 110 a secundària. Finalment, el total d'alumnes de l'IES Pere Borrell és de 800 matriculats.

Quant a obres destacades, a Puigcerdà n'hi ha dues. D'una banda, a l'estiu s'ha acabat la tanca perimetral de l'escola Llums del Nord, i aviat es farà una millora al pati de l'escola Alfons I, on s'habilitaran jocs infantils nous.

Segons informen els Serveis Territorials d'Ensenyament de les comarques gironines, enguany hi ha hagut una lleugera millora pel que fa a alumnes d'educació infantil. Després d'un decreixement el curs passat, enguany el repunt es nota especialment en la línia de P3. Les escoles cerdanes també comprovaran que aquest curs hi ha més professors, seguint la tendència d'arreu del territori català, on han augmentat el 7 %.



No perilla cap escola

Amb les dades a la mà, a curt termini no es preveu que hi hagi conseqüències negatives per a les escoles, segons expliquen els serveis territorials de les comarques gironines, com tampoc pel que fa a les línies. De cara als anys vinents, però, si la tendència es manté en aquesta trajectòria, s'haurà d'estar pendent de com repercuteix en l'oferta de places i grups, per més que a hores d'ara els ST a Girona, tal com explica el director, Josep Polanco, no es poden predir. «No hi ha d'haver problemes si les xifres ronden els 100», diu.



Sensibilització i cura

Després dels atemptats de Barcelona i Cambrils, els serveis territorials buscaran tenir molta cura sobre la qüestió de l'acollida d'alumnes i també el dol; donaran eines als mestres per tractar la situació i procuraran assessorar en temes de gestió de l'aula. «Estem satisfets de la feina feta fins ara, però toca revisar-la», ha explicat Polanco. Per això, enguany es reforçaran activitats com tallers, amb mesures a curt termini, però també es buscarà que els alumnes assimilin aprenentatges al llarg del curs, adequats a la seva edat. «Estem preparant l'inici perquè tot vagi bé i amb normalitat», ha assegurat el director.