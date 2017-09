Inscripcions obertes per al 'networking' alimentari i la V Fira del Treball

El networking alimentari de la Cerdanya i la V Fira del Treball es posen en marxa, i obren les inscripcions. El 7 d'octubre és la data en què se celebraran, i les activitats tindran lloc a Puigcerdà, al recinte i als jardins del Consell Comarcal de la Cerdanya, que organitza l'esdeveniment conjuntament amb el Consorci GAL Alt Urgell–Cerdanya. La participació en aquest acte és gratuïta, però cal que sigui formalitzada a través d'Internet. L'organització encoratja el sector a participar-hi, per «construir junts el camí a seguir».

L'objectiu del networking es basa a enfortir la coneixença i els vincles entre els mateixos professionals dels sectors agroalimentaris, la restauració, el comerç i el turisme, encaixar l'oferta i la demanda, buscar solucions a reptes existents en l'actualitat i encoratjar els possibles emprenedors a tirar endavant projectes d'interès, que facilitin la inserció laboral dels joves a les zones rurals.

El programa contempla l'acte de networking «Cultivant emprenedors», dinamitzat per Xavier Cazorla, durant el matí, i un espai amb food trucks de gastronomia local al migdia. A primera hora de la tarda, xerrada formativa i, posteriorment, la V Fira del Treball, on hi haurà estands d'empreses, fundacions i associacions amb ofertes de feina o pràctiques professionals i espais per rebre currículums i/o informar del funcionament i requisits de les vacants.