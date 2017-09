El Centre de Formació d'Adults de la Seu d'Urgell obre matrícules amb nous cursos

El Centre de Formació d'Adults de la Seu d'Urgell obrirà, el pròxim 13 de setembre, les seves matrícules per al nou alumnat que no es va inscriure el mes de juny passat. A més dels cursos habituals, el centre amplia l'oferta amb tres nous cursos d'iniciació a les tecnologies.

Els cursos que s'ofereixen són oficials i gratuïts, i són bàsicament de català, anglès i francès, de diferents nivells, així com d'informàtica, i també per optar a diversos certificats i titulacions.

Els tràmits per a la preinscripció es poden formalitzar de dos quarts de deu del matí a dos quarts de dues del migdia; i les tardes de dilluns i dimecres, de les tres a dos quarts de vuit del vespre. Per fer la matrícula tan sols cal presentar al centre, ubicat al car-rer Capdevila, número 31, l'original i una fotocòpia del DNI-NIE, i la targeta sanitària.



Novetats en l'oferta

Com a novetat, enguany el centre ofereix tres nous cursos d'iniciació a les tecnologies digitals totalment gratuïts, en horari de matí i tarda. Un es basa en la comunicació digital, en què s'impartiran coneixements de correu electrònic, missatgeria instantània i video-comunicació; un altre, amb la fotografia amb el mòbil, que ensenya a fer ús de la càmera del telèfon, emmagatzemar, editar i compartir imatges; i el darrer, que se centra en l'ús del GPS al mòbil, com accedir-hi, com navegar a peu o conduint i com orientar-se i enregistrar tracks.

Altres formacions que ofereix el centre són sobre el certificat oficial per a la prova d'accés als cicles de formació de grau superior, el títol de graduat en ESO i els cursos de preparació per a la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys, i com a novetat, també per als de més de 45.