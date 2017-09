La Seu buscarà «fórmules imaginatives» per sumar aparcaments al centre

Esquerra Republicana de Catalunya a la Seu d'Urgell, grup a l'oposició, preveu presentar, al ple d'aquest dimarts, una moció per reclamar un augment del nombre de places d'aparcament al centre comercial del municipi i dinamitzar el petit comerç. Els republicans proposen arribar a acords amb els propietaris dels solars desocupats del centre, per adequar-los com a aparcaments de pagament, gestionats per l'Ajuntament, en els quals es pugui bonificar els usuaris amb els comprovants de compra als establiments adherits, cosa que comportaria que s'utilitzés per anar a comprar al petit comerç. Esquerra assenyala l'obertura del Mercadona com un dels culpables que els petits comerços hagin notat una minva destacada dels beneficis.

Des de l'Ajuntament, el regidor de Mobilitat i primer tinent d'alcalde, Jesús Fierro (PDeCAT), assegura que el consistori fa temps que treballa «per buscar fórmules imaginatives que millorin la circulació de vehicles al centre», i diu que es buscaran bosses d'aparcaments a la zona. Per això, el regidor confirma que el seu grup donarà suport a la moció, ja que, de fet, ja han parlat amb botiguers i propietaris per millorar aquest aspecte i buscar nous emplaçaments dels aparcaments. Actualment, segons diu, ja negocien amb els gestors de la zona blava per trobar la fórmula.

Un dels factors que Esquerra posa sobre la taula és l'arribada de la gran superfície de Mercadona. El regidor considera que l'afectació va «a criteri de cadascú», però critica que l'oposició n'hagi «fet una bandera en contra de l'equip de govern». «S'ha volgut instaurar un missatge negatiu des de l'oposició», afegeix. El regidor explica que a la majoria de pobles similars, i fins i tot amb menys habitants, hi ha més grans superfícies, mentre que a la Seu és l'única. «Crec que no ha estat perjudicial ni per al comerç ni per a la ciutat», apunta. Fierro confirma que, com es va acordar, l'«amplíssima majoria» dels treballadors, tot i alguna excepció molt puntual, són gent de la vila o la zona.

Des de l'Ajuntament, segons relata, sempre s'ha valorat la importància del petit comerç: «Hem estat al seu costat i hi hem fet campanya buscant accions conjuntes, però no és gens fàcil». «El comerç ho està passant malament aquí i a molts llocs, però hi ha altres factors, com la venda per Internet», apunta. Fierro considera que potser s'hauria de fer un nou estudi per plasmar el panorama.

L'Ajuntament reitera l'objectiu de poder combinar els nous formats amb el comerç de proximitat, tot i que «falta camí», segons explica el regidor. «Incentivem el petit comerç a través del reclam, però s'ha d'anar actualitzat i transformant», diu. Amb tot, assegura que cap comerç ha hagut de tancar per culpa de l'arribada de Mercadona.

A final del mes de maig del 2015, Mercadona es va convertir en la primera gran superfície de la Seu d'Urgell, amb 1.500 metres quadrats. L'obertura de l'establiment va comportar, a més de 50 llocs de treball, la urbanització de l'entorn, amb un aparcament cobert sota la planta de vendes, un nou vial i una rotonda. l