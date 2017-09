CxlaSeu critica Esquerra

Des de l'oposició, el portaveu del grup de Compromís X la Seu, Òscar Ordeig, va criticar tant l'equip de govern com que Esquerra presenti la moció. «Són els socis de Convergència; no poden aprovar-los-ho tot, no fer oposició i després queixar-se per la falta d'aparcaments, perquè no funciona la zona blava i pel Mercadona», diu. Per al grup, aquesta és «una doble moral que no ajuda a ser creïble, no és coherent». Ordeig va recordar que fa mesos van aprovar que es repensés tota la zona blava, i van criticar que es facilitessin aparcaments públics gratuïts al Mercadona i no es pogués aparcar al centre. «No només no s'ha fet, sinó que Esquerra no n'ha dit res», sentencia.