La Cambra de Girona forma els comerciants de Puigcerdà

La Cambra de Comerç de Girona ha impulsat un programa de cursos per reimpulsar el comerç en municipis de la seva demarcació i n'ha fixat un a Puigcerdà per la importància del sector en l'economia de la Cerdanya. Així, segons ha informat la mateixa Cambra, la primera jornada formativa, centrada en les xarxes socials, se celebrarà els dies 19 i 21 de setembre a Olot i entre les poblacions que acolliran els cursos i tallers hi haurà Puigcerdà, Salt, l'Escala, Roses, Blanes, Empuriabrava, Ripoll, l'Estartit, Banyoles i Olot. Els continguts de les jornades se centraran en tres àmbits: el màrqueting digital, on es tractaran el web, les xarxes socials i la reputació digital; els nous hàbits de consum i noves oportunitats de negoci; i les tècniques de venda, les quals inclouran tallers i cursos sobre com tractar el client, les habilitats de negoci i les experiències de compra.