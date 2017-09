Madrid encara no troba segur l'aeroport de la Seu per aterrar-hi fent servir el GPS

L'aeroport d'Andorra-la Seu continuarà tancat els dies de baixa visibilitat. El ministeri de Foment de l'estat espanyol no té encara les garanties plenes de seguretat per autoritzar la instal·lació a l'aeroport del sistema que permet fer aterratges amb tan sols l'ús del GPS. Davant d'aquesta situació, els portaveus del ministeri han apuntat que continuaran analitzant la seguretat de l'equipament aeroportuari i el seu entorn per poder autoritzar en el futur la utilització d'aquest sistema tecnològic.

El ministre de Foment de l'estat espanyol, Íñigo de la Serna, i el seu homòleg d'Andorra, Gilbert Saboya, es van reunir ahir a Madrid per estudiar la viabilitat de dotar l'aeroport Andorra-la Seu d'Urgell d'aquest sistema per a la realització d'operacions de vol instrumental amb GPS. Actualment la pista de vol d'aquest aeroport situat a l'Alt Urgell té la verificació per a tan sols operacions visuals, la qual cosa impedeix que sigui operativa els dies de baixa visibilitat, segons han remarcat des del mateix ministeri. Això perjudica les operacions comercials especialment a l'hivern, quan al Pirineu es donen condicions de nuvolositat, boira o neu que, paradoxalment, aporten turistes per la neu. El mes de juliol Aeroports de Catalunya, que és l'ens gestor de l'aeroport, va presentar al ministeri un estudi sobre la seguretat de l'equipament amb la finalitat que ja se'l pugui dotar de la verificació d'operacions amb GPS. No obstant això, ahir els portaveus del govern de l'estat van apuntar que «es tractaria del primer cas a Espanya que s'implanta en un aeroport una aproximació d'aquest tipus amb una pista verificada com a visual i en un entorn geogràfic sumament complex, per la qual cosa resulta essencial una análisi exhaustiva de l'estudi presentat des del punt de vista de la seguretat».