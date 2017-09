L'Ajuntament urgellenc cedeix dues sales d'actes per a funerals civils

Ja és més fàcil celebrar un funeral civil a la Seu d'Urgell. L'Ajuntament s'ha decidit a facilitar els tràmits als veïns que volen optar per aquest tipus de cerimònia laica i ha activat les negociacions amb les empreses del sector per assegurar els serveis funeraris a les famílies. Igualment, ha cedit l'ús de les sales de la Immaculada i de Sant Domènec per a aquesta modalitat de cerimònia funerària. Per poder normalitzar els funerals civils, el consistori ha mitjançat entre una comissió ciutadana creada per a l'ocasió i les empreses de serveis funeraris del municipi «per poder celebrar amb totes les garanties i serveis necessaris aquest tipus de comiats funeraris», segons va remarcar l'Ajuntament. El consistori també ha abaratit l'ús de les dues sales municipals.