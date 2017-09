Baixada de temperatures i neu en cotes altes del Pirineu

Les prediccions s'han complert i la baixada de temperatures s'ha notat arreu i aquest divendres són entre 10 i 15?°C més baixes respecte ahir. A cotes altes del Pirineu s'han registrat temperatures per sota zero com és el cas del Port de la Bonaigua (2.266 metres) han arribat a -0,6 i a Espot (2.519 metres) han arribat a -1,3?°C. Pel que fa a la neu s'ha deixat veure per cotes superiors als 2.000 metres i entre els 2.300 i els 2.500 metres s'han registrat entre 5 i 8 centímetres de neu. A llocs alts la visibilitat és molt dolenta, motiu pel qual cal anar amb precaució. Està previst que el descens de temperatures continuï, de la mateixa manera que el fred i els ruixats.