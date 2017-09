L'institut de Puigcerdà blinda la seva xarxa wifi per evitar que els alumnes usin el mòbil a classe

L'institut Pere Borrell de Puigcerdà continuarà sent un espai lliure de mòbils. El nou curs que s'ha iniciat aquesta setmana ho ha fet amb la nova aposta de l'equip directiu per mantenir una decisió que ha deixat pràcticament fora del centre la dèria actual per l'ús dels telèfons i els xats digitals a tota hora. La prohibició d'usar el telèfon mòbil en qualsevol espai de l'institut, també als passadissos i patis, establerta des de l'inici de la telefionia mòbil, s'ha vist reforçada amb el blindatge de la contrasenya de la xarxa wifi.

La directora de l'institut Pere Borrell, Amaya Garcia, va explicar que «l'ús del mòbil no es permet enlloc del recinte escolar als alumnes, des dels de primer d'ESO fins als més grans». La directora va apuntar que d'aquesta manera s'han estalviat els problemes de caire social i individualisme que genera l'ús excessiu dels aparells: «És bo que els joves no depenguin dels mòbils, han de parlar entre ells i relacionar-se; han de fer altres coses, i per això tenen a disposició pilotes i tot tipus de material. Val la pena venir al nostre pati i mirar els nens, perquè realment els veus d'una manera diferent... Ens agrada així, i per això ens mantenim en la idea de ser un espai lliure de mòbils».

Garcia va explicar que al principi de la telefonia mòbil l'institut va prohibir que els joves portessin els aparells, però que posteriorment els van permetre sempre que no els utilitzessin a dins del centre, excepte en el cas d'una autorització específica per participar en algun projecte educatiu. Si un alumne l'utiliza de manera deliberada se li requisa dos dies, i només el poden recuperar els pares. Garcia va explicar que aquesta mesura s'ha vist reforçada des del curs passat amb la restricció de l'accés a la xarxa wifi: «Ni tan sols els professors tenen la clau de wifi perquè no s'escampi entre els alumnes; en tenim 765 i, clar, si tothom es connecta alhora, la xarxa no funciona i s'impedeix que es pugui utilizar amb finalitats pedagògiques. L'any passat vam tenir algun problema, però sembla que aquest any s'ha mig resolt».



La Seu limita la xarxa wifi



L'institut Joan Brudieu de la Seu ha estrenat aquest curs un sistema per limitar l'ús de la telefonia mòbil. En aquest cas ha decidit fer-ho limitant l'accés a la xarxa wifi del centre. Cada alumne tindrà un tiquet amb un codi, com als hotels, que li permetrà l'accés a la xarxa en un sol aparell durant el curs. Com que en principi els alumnes han d'utilitzar aquest codi per connectar-se amb l'ordinador amb el qual treballen, l'equip directiu que encapçala Xavier Falcó espera que ningú no s'hi pugui connectar amb el telèfon mòbil.

Al contrari del que passa a Puigcerdà, però, a l'institut de la Seu els alumnes sí que poden usar els telèfons als passadissos i als patis, de manera que bona part dels alumnes s'hi aboca just que s'acaben les classes. Xavier Falcó va remarcar que de moment no limitaran aquesta pràctica com també han fet altres centres de Lleida.