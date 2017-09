La Seu organitzarà un congrés de tres dies sobre natura i esports

La Seu es prepara per celebrar un esdeveniment sobre la natura i l'esport que portarà a la capital de l'Alt Urgell prop de 150 esportistes i tècnics. La quarta edició del Congrés Natura i Esports Euro'Meet 2017 se celebrarà els dies 27, 28 i 29 de setembre.

Els congressistes vindran, majoritàriament, de França, però també de països escandinaus com ara Dinamarca i Noruega; d'Àfrica, com ara Nigèria i Kenya; la Gran Bretanya, Irlanda, Bulgària, Portugal, Itàlia, així com també de Catalunya i d'Espanya. Així ho van explicar l'alcalde de la Seu, Albert Batalla, el subdirector d'estudis d'INEFC Barcelona, Eduard Inglés, i el director del Servei d'Esports de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, David Vallvé, en una presentació feta a la capital urgellenca. En aquest sentit, Batalla va remarcar que «la celebració d'aquest congrés a la Seu d'Urgell significa posicionar-nos com a ciutat de celebració d'aquest tipus d'esdeveniment en l'àmbit de la natura i l'esport, un congrés que defineix molt bé aquesta doble vocació que té la ciutat». El congés inclourà proves esportives i ponències per part d'experimentats gestors esportius.