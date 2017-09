La Seu busca voluntaris per als Jocs Special Olympics que acollirà el 2018

La Seu d'Urgell ha iniciat una campanya de captació de voluntaris per a la celebració, l'any que ve, dels Jocs Special Olympics, que acollirà conjuntament amb Andorra. La campanya es concentrarà en uns actes que, sota el nom Territori Special, donaran el tret de sortida als jocs el cap de setmana del 21 i el 22 d'octubre. L'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, va remarcar que «la gent de la Seu i comarca que vulguin i puguin tenen una excel·lent oportunitat per contribuir de manera voluntària a tirar endavant un esdeveniment social i esportiu de primer ordre com són les proves esportives Territori Special i els Jocs Special Olympics». Batalla va destacar el valor afegit que tenen tant Territori Special com els Jocs Special Olympics: «Tenen un gran valor social i d'integració de les persones amb discapacitat intel·lectual». En les proves del mes que ve, hi prendran part uns 600 esportistes, que, així, tindran un primer contacte amb el territori de cara a l'any que ve.