El canvi sobtat de temps porta les primeres nevades als cims pirinencs

Les prediccions que indicaven que ahir hi hauria un empitjorament del temps es van complir. Baixada de temperatures dràstica, ruixats durant tot el dia i neu a la zona de muntanya. Ahir es van poder veure les crestes dels cims ben emblanquinades: la Tosa d'Alp, els diferents pics del Cadí, el Puigmal, el Carlit i el Puigpedrós estaven ben blancs, ahir. Però també les parts altes de les estacions d'esquí.

La neu no podia arribar amb les temperatures que hi havia hagut fins dijous, però, ahir, la barra dels graus dels termòmetres es va desplomar. A Manresa, per exemple, dijous hi va haver una màxima de 31,1 ºC, i ahir no es va passar de 19,4ºC. Gairebé 12 graus de diferència. Les mínimés també havien caigut ahir (de 14,5ºC a 11,7ºC), però és probable que els registres més baixos dels darrers dies s'hagin produït ja a la matinada d'avui, dissabte.

La situació havia estat més dràstica pel que fa a la variació de temperatures a les zones pirinenques. A la Molina, per exemple, la mínima del dia 14 havia estat de de 9ºC, mentre que ahir el termòmetre es va situar molt a prop del zero (1,3ºC). Les màximes també van caure en picat, de 19,6ºC a 10ºC.

Sense arribar a temperatures tan baixes com a la Molina, a Berga, el canvi d'un dia a l'altre també va ser molt important, i de la màxima va passar dels 27,2ºC de dijous a una màxima ahir de 16,4ºC.

Per als propers dies es mantindrà un temps inestable, i la baixada de temperatures s'estabilitzarà com a mínim una setmana.