L'Institut d'Estudis Ceretans tancarà si no troba una junta directiva nova

L'Institut d'Estudis Ceretans desapareixerà el mes que ve si no hi ha ningú que el vulgui presidir. Així ho va anunciar l'actual president i pràcticament únic gestor, Tomàs Torrent, a l'hora d'iniciar una campanya per trobar relleu. Torrent va posar com a límit el final de novembre per convocar una assemblea de socis per votar una nova junta amb qui s'hi vulgui postular o liquidar l'entitat. L'Institut d'Estudis Ceretans, creat el 1978, és un ens clau en el manteniment de la identitat cerdana transfronterera, tant entre els veïns com amb les institucions.

Torrent va explicar que els últims tres anys s'ha quedat sol com a responsable i motor de l'entitat i, a pesar de tenir un grup d'uns cinc col·laboradors, ha arribat l'hora que no pot renunciar més al seu temps, per la qual cosa ha decidit buscar un relleu. L'IEC té uns 120 socis, que paguen una quota anual d'uns 20 euros. Tor-rent va avançar que «la idea és fer una assemblea extraordinària a final de novembre per fer caixa o faixa, per bé que també es podria arribar a una opció intermèdia, com ara la suspensió d'activitats però amb el manteniment de l'entitat... El que segur que ens cal és gent implicada que permeti mantenir-la amb dignitat». La junta sortint, encapçalada per Torrent, ha enviat una carta als socis en la qual argumenta que «cal que existeixi una entitat com l'IEC, no només per tot el que fa i, sobretot, per tot el que ha fet, sinó per com ho ha fet o ho ha volgut fer, per la seva filosofia, per la seva forma d'entendre la societat i la comarca. Creiem que cal el coneixement del nostre entorn o del nostre passat per a la millora de les persones i la societat. Creiem que la Cerdanya és una realitat geogràfica i natural, històrica i cultural, i que per això cal conèixer i difondre aquest patrimoni comú i enfortir les relacions econòmiques, culturals i humanes comarcals. Som hereus de la bonhomia i de l'altruisme dels nostres antecessors, i estem convençuts que aquests valors i la independència i llibertat de pensament i acció que han caracteritzat l'IEC són necessaris a la Cerdanya».



Perillen actes històrics

La desaparició de l'Institut d'Estudis Ceretans podria comportar la supressió d'actes o activitats històriques a la vall, com per exemple el premi Cerdà de l'Any, la Diada de Cerdanya, que uneix anualment municipis i entitats dels dos costats de la frontera, el Congrés Internacional d'Arqueologia de Puigcerdà i la jornada de commemoració del tractat dels Pirineus.