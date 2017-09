L'alcalde d'Oliana obre el torn d'alcaldes de les comarques centrals citats pel referèndum

Els alcaldes d'Oliana, Miquel Sala, i del Pont de Suert, José Antonio Troguet, s'han acollit al dret de no declarar i no han contestat a cap pregunta de la fiscal. Aquests dos alcaldes han estat un quart d'hora dins del jutjat de la Seu d'Urgell on havien estat citats a declarar pel seu suport a l'1-O. Sala i Troguet han explicat que les preguntes de la fiscal estaven relacionades bàsicament amb la rebuda de correus electrònics relacionats amb el referèndum enviats pel president de la Generalitat, l'ANC o l'AMI.

Sala ha explicat, a la sortida del jutjat, que el seu deure és ''defensar el poble d'Oliana'' i ''escoltar la ciutadania'' com a representat escollit. Sala ha afegit que ''no és un tema d'independència i sí de democràcia''