Els restauradors de l'Alt Urgell troben a faltar els caçadors als seus menjadors

Els restauradors de l'Alt Urgell han observat que, els últims anys, tenen menys caçadors omplint els seus menjadors, i consideren que el motiu és la gestió dels permisos de caça. Per aquest motiu, el president de l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Urgell (AHUA), Miquel Àngel Sànchez, ha enviat una carta al Consell d'Alcaldes de la comarca per assistir a una sessió plenària de l'òrgan i exposar-hi la problemàtica. Segons els restauradors, «des de fa gairebé tres anys, s'ha notat un descens molt important dels clients caçadors, ja que la gestió dels permisos i l'execució de les caceres es duen a terme per personal i guarderia de comarques veïnes. Pel sector de l'hostaleria, aquest client l'hem de tenir en compte, ja que, normalment, té un poder adquisitiu mitjà-alt. També se'n beneficia el sector del comerç». Davant d'aquesta situació, els restauradors proposen que la gestió dels permisos locals de caça es facin íntegrament des de l'Alt Urgell.