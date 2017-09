Agricultura inicia a la Cerdanya la campanya nacional contra les erugues

El departament d'Agricultura ha iniciat aquesta setmana a la Cerdanya i l'Alt Urgell la nova campanya de tractament aeri dels boscos per lluitar contra la plaga de processionària. El Govern inicia així una tercera fase de l'actuació, que es va obrir l'any 2015, que té com a objectiu consolidar els bons resultats que han tingut les últimes campanyes. El Govern ha decidit mantenir el tractament sobre la xifra de 20.000 hectàrees, que l'any passat ja va triplicar la de la primera campanya.

Un helicòpter i una avioneta tenen previst cobrir aquesta setmana les zones boscoses de la Cerdanya i l'Alt Urgell més afectades encara per les erugues, que els últims anys han malmès les masses forestals de pi. Ho faran llençant Bacillus thuringiensis kurstaki en boscos d'Alp, Bellver, Das, Prats i Sansor, Prullans, Riu i Urús pel que fa a la Cerdanya; i Bassella, Coll de Nargó, Fígols i Alinyà, la Vansa i Fórnols i Ribera d'Urgellet pel que fa a l'Alt Urgell. La campanya s'estendrà també a l'Alta Ribagorça, la Noguera, el Pallars Jussà, el Ripollès i les comarques centrals del Solsonès, el Bages, el Berguedà i Osona.

En total seran 20.000 les hectàrees tractades aquesta vegada, 12.000 de les quals es faran amb avió i 8.000, en helicòpter. Aquestes 20.000 hectàrees se sumaran a les 20.000 tractades el mes d'octubre de l'any passat i a les 7.000 del 2015. El departament té previst finalitzar la campanya de tractament la primera setmana de novembre. La direcció general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi ha informat de la nova campanya tant les oficines comarcals del mateix departament com els ajuntaments i els agents implicats en la gestió de l'entorn natural. El llençament del producte biològic que elimina les erugues es farà en tot cas a partir de 100 metres de les zones habitades. No obstant això, el departament ha remarcat que es tracta d'un producte que és compatible amb l'agricultura ecològica i no és tòxic.



Bages, Berguedà i Solsonès

Els boscos de la Catalunya Central que rebran el tractament en aquesta campanya són dels municipis de Cardona, Gaià, Navàs i Sant Feliu Sassera pel que fa al Bages; Bagà, Borredà, Castellar de n'Hug, Gisclareny, Guardiola, la Pobla, la Quar, l'Espunyola, Montmajor, Sant Julià de Cerdanyola, Santa Maria de Merlès i Viver i Serrateix pel que fa al Berguedà; i Lladurs, Llobera, Navès, Odèn, Olius, Pinell i Solsona pel que fa al Solsonès.