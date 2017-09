La cuinera Ada Parellada ensenya els nens del Pirineu a menjar sa

El projecte ´Mengem d´Aquí´ que ha posat en marxa aquest curs escolar el Consorci Alt Urgell Cerdanya amb la implicació de tots els centres educatius de la Cerdanya i tots els públics de l´Alt Urgell s´ha posat en marxa oficialment a les dues capitals comarcals amb un taller berenar impartit a nens i famílies per la prestigiosa cuinera Ada Parellada.

´Mengem d´Aquí´ és un projecte que neix amb un doble objectiu. D´una banda fer créixer el valor i la distribució dels productes agroalimentaris del Pirineu. I de l´altre, fomentar l´alimentació de proximitat i saludable entre els nens i les famílies de la Cerdanya i l´Alt Urgell, que d´aquesta manera es converteixen també en els primers consumidors i ambaixadors dels productes locals. El projecte s´ha presentat oficialment a les famílies aquest dimarts i dimecres a la Seu i Puigcerdà amb un acte que inclou dos vessants: un taller berenar destinat als nens i una xerrada sobre els hàbits saludables en l´alimentació a càrrec de Parellada. La cuinera ha explicat a nens i pares la importància de preparar àpats saludables i equilibrats i ha fet demostracions fent, per exemple, fajitas amb formatge de sucar, tomàquet, pernil i nous. Al taller de la Seu uns quaranta nens de cinquè i sisè de primària, a alguns de més petits, van participar en la sessió. Posteriorment els nens van poder interactuar amb la cuinera fent-li preguntes i creant un diàleg que des del Consorci Alt Urgell Cerdanya han titllat de molt enriquidor per a les famílies.

Els responsables del projecte han explicat que «´Mengem d´Aquí´ neix amb l´objectiu de col·laborar amb les famílies per tal de garantir una alimentació bona, sana, equilibrada, variada i sostenible a través d´eines i trucs per facilitar el dia a dia». D´aquesta manera, el lema de l´acció és ´A menjar s´aprèn menjant´ i arrenca amb un menú conjunt per a tots els centres escolars adherts. El menú ha estat dissenyat per la Fundació Alícia del Món Sant Benet, els professionals de la qual han impartit durant l´estiu tallers de formació als gestors dels menjadors escolars.

El programa compta amb la col·laboració dels consells comarcals de l´Alt Urgell i la Cerdanya i el finançament del Departament d´Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat en el marc del programa de desenvolupament rural i del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). El programa és obert perquè s´hi vagin afegint cada vegada més productors agroalimentaris del territori.