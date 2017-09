L'alcalde de Puigcerdà veu un estat sense els cànons democràtics occidentals

L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha qualificat d' "absolutament desproporcionada" la reacció del govern de l'estat poques hores abans de declarar a Girona pel suport de l'Ajuntament al referèndum. Piñeira declararà aquest dijous a la una del migdia a Girona. Piñeira ha lamentat que l'acció del govern de Madrid se salta "tots els cànons estandards de qualsevol democràcia occidental". L'alcalde de Puigcerdà ha considerat que "no té cap sentit processar 700 alcaldes i alcaldesses del país".

El batlle no ha concretat si declararà o s'acollirà al dret de no fer-ho i tan sols ha anunciat que assistirà a la citació: "l'únic que puc dir és que hi aniré segur". Piñeira ha reclamat que "les demandes polítiques s'han de canalitar per les vies polítiques i no per la via judicial... qualsevol decisió que es prengui a Catalunya ha de passar per les urnes, per votar i fer un referèndum, que és com les societats madures, democràtiques, modernes, avançades i civilitzades de l'Europa occidental del segle XXI prenen les decision". L'alcalde de Puigcerdà ha remarcat que "les urnes no són el problema sinó la solució"