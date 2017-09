La Seu obre una enquesta per saber si la festa major ha agradat als veïns

L'Ajuntament de la Seu ha iniciat un programa per conèixer l'opinió dels veïns sobre l'última edició de la festa major, celebrada a final del mes passat. Es tracta d'una enquesta en línia en què els urgellencs no tan sols poden valorar el programa, sinó també aportar nous suggeriments per a l'any que ve. La regidora de Festes i tradicions del consistori, Sílvia Iscla, ha argumentat que «des de l'equip de govern potenciem la participació dels urgellencs i urgellenques a través d'una enquesta on, per una banda, es pot valorar la festa major passada, i per l'altra, fer propostes per a la de l'any vinent. Cada any, les respostes que rebem les tenim en compte a l'hora de programar les activitats». Per poder omplir l'enquesta cal posar primer l'edat de la persona, tal com s'indica al formulari, i tot seguit contestar una pregunta de valoració general de la festa major on es demana als enquestats que puntuïn de l'1 al 10 els diversos vessants del programa.