Periodistes i bloguers d'Europa visiten l'Alt Urgell per promoure'n el turisme

El Patronat de Turisme de Lleida ha promocionat l'oferta del Pirineu a través de tres viatges de familiarització que han fet els últims dies tres delegacions de mitjans de comunicació d'Holanda, Itàlia i el Regne Unit. Els periodistes enviats seran després els encarregats d'explicar a les seves audiències l'oferta de turisme actiu i cultural de comarques com ara la Cerdanya i l'Alt Urgell. Així, una bloguera del Regne Unit ha recorregut fins aquesta setmana les comarques del Solsonès i l'Alt Urgell, on ha visitat el Parc Olímpic de la Seu i ha participat en una jornada de parapent a Organyà. Segons han explicat des del Patronat, aquesta periodista té un blog sobre senderisme, activitats a la natura, gastronomia i viatges que té 730.000 seguidors a Twitter i rep més de 10.800 visites mensuals. Aquesta setmana també visitarà el nucli antic de la Seu una delegació del blog italià Mi prendo e mi porto via en el marc d'un periple que la portarà per tot el Pirineu.