Una cinquantena de persones acompanyen l'alcalde de Puigcerdà a declarar

Una cinquantena de persones entre militants sobiranistes, regidors i alcaldes de la Cerdanya s'han desplaçat aquest matí a Girona per donar suport a l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, en la seva declaració davant la fiscalia. Una trentena ho ha fet en un autocar organitzat per l'ANC i el PDECat, mentre que els vint restants ho han fet en vehicles particulars. Entre la delegació hi ha regidors de Puigcerdà i algun alcalde com el d'Alp, Ramon Moliner, i el de Ger, Alfons Casamajó, segons han explicat els dirigents del partit. Piñeira ha estat citat a la Fiscalia de Girona a la una del migdia per tancar la ronda de declaracions d'altres alcaldes de capitals comarcals de la demarcació.