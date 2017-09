La cuinera Ada Parellada ensenya als infants del Pirineu a menjar sa

El projecte «Mengem d'aquí» que ha posat en marxa aquest curs escolar el Consorci Alt Urgell Cerdanya amb la implicació de tots els centres educatius de la Cerdanya i tots els públics de l'Alt Urgell s'ha posat en marxa oficialment a les dues capitals comarcals amb un taller berenar impartit a nens i famílies per la prestigiosa cuinera Ada Parellada.

«Mengem d'aquí» és un projecte que neix amb un doble objectiu. D'una banda, fer créixer la valoració i distribució dels productes agroalimentaris del Pirineu. I de l'altra, fomentar l'alimentació de proximitat i saludable entre els infants i les famílies de la Cerda-nya i l'Alt Urgell, que d'aquesta manera es converteixen també en els primers consumidors i ambaixadors dels productes locals.

El projecte s'ha presentat oficialment a les famílies entre dimarts i ahir a la Seu i Puigcerdà amb un acte que inclou dos vessants: un taller-berenar destinat als infants i una xerrada sobre els hàbits saludables en l'alimentació a càrrec de Parellada.

La cuinera va explicar a infants i pares la importància de preparar àpats saludables i equilibrats i va fer demostracions, per exemple, unes fajitas amb formatge d'untar, tomàquet, pernil i anous. Al taller de la Seu uns quaranta infants de cinquè i sisè de primària, i alguns de més petits, van participar en la sessió. Posteriorment, van poder interactuar amb la cuinera, li van fer preguntes i van aconseguir establir un diàleg que des del Consorci Alt Urgell Cerdanya han qualificat de molt enriquidor per a les famílies.

Els responsables del projecte han dit que «Mengem d'aquí» neix amb l'objectiu de col·laborar amb les famílies per garantir una alimentació bona, sana, equilibrada, variada i sostenible a través d'eines i trucs per facilitar el dia a dia. D'aquesta manera, el lema de l'acció és «A menjar s'aprèn menjant» i arrenca amb un menú conjunt per a tots els centres escolars adherits. El menú ha estat disse-nyat per la Fundació Alícia del Món Sant Benet, els professionals de la qual han impartit durant l'estiu tallers de formació als gestors dels menjadors escolars.

El programa té la col·laboració dels consells comarcals de l'Alt Urgell i la Cerdanya i el finançament del departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat en el marc del programa de desenvolupament rural i del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). El programa és obert perquè s'hi vagin afegint cada vegada més productors agroalimentaris del territori.