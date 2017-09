Guils vol l'opinió dels veïns sobre les principals obres

Els veïns de Guils tenen una cita amb el seu futur. L'Ajuntament ha fet una crida a tots els veïns, tant si són de primera residència com de segona, a assistir a la reunió de poble que ha convocat per a aquest dissabte, en la qual exposaran, entre altres qüestions, els projectes que té sobre la taula per renovar la plaça Major.

L'equip de govern que encapçala Valentí Tuset (PDECat) ha convocat la reunió per a les set de la tarda al local social. El principal punt de l'ordre del dia és la renovació de la plaça Major, per a la qual el consistori té diversos projectes arquitectònics amb diferents solucions de disseny. L'equip de govern vol que els veïns opinin per saber el sentiment principal de la població i, alhora, recollir demandes que poden resultar interessants i no s'han tingut en compte. En la reunió també es presentarà el projecte de renovació del cementiri de Saneja. Tuset ha explicat que després de la reunió i, un cop coneguda l'opinió general dels veïns, el consistori continuarà el procés de renovació d'aquests dos espais amb l'aprovació inicial dels projectes. Tuset s'ha mostrat obert que tothom hi aporti la seva opinió i, així, fer el debat més enriquidor. L'Assemblea de Veïns també servirà a l'equip de govern per fer balanç dels dos primers anys del mandat municipal. En aquest sentit, Tuset vol explicar quins han estat els projectes realitzats i, també, quins té previst executar en la segona part del mandat. La reunió s'havia d'haver celebrat a l'agost però es va posposar pels atemptats de Barcelona.