L'institut de la Seu ensenya llengua i cultura portugueses

L'institut Joan Brudieu de la Seu iniciarà la setmana que ve els cursos de llengua i cultura de Portugal, una formació que ofereix amb la col·laboració de l'Institut de l'Ensenyament del Portuguès a l'Estranger i el departament d'Ensenyament de la Generalitat.

Segons han explicat des de l'institut, la finalitat dels cursos és «facilitar l'adquisició d'estratègies per al desenvolupament del llenguatge i les seves competències transversals com ara les comunicatives, lingüístiques, metodològiques o digitals i millorar les habilitats socials i la cohesió en la diversitat, en el marc de l'educació intercultural, amb principis de convivència i inclusió». Els cursos es programen tant per a alumnes de primària i secundària com per a adults. El dels alumnes es fa, en diversos horaris, els dimarts i divendres entre les tres i tres quarts de vuit del vespre, mentre que els d'adults es fan els dimecres i dijous entre quarts de dues del migdia i dos quarts de nou del vespre.