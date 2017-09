Puigcerdà equipararà la vila amb dos carregadors de vehicles elèctrics

Puigcerdà entrarà de cop a la nova era dels vehicles elèctrics. La gran demanda que segons l'equip de govern municipal ha rebut l'Ajuntament per equipar la vila de carregadors l'ha empès a instal·lar-ne dos al llarg dels pròxims mesos.

El consistori té damunt la taula dos projectes per instal·lar al nucli urbà dos punts de recàrrega diferents. Per una banda, un punt de recàrrega ràpida d'uns 25 minuts, que s'habilitarà al principal accés de la vila, el parc dels Quatre Camins. Aquest és un punt estratègic del nucli urbà perquè està ubicat a l'entrada dels vehicles que vénen de la resta de la Cerdanya i de Barcelona i, també, és a l'accés del polígon industrial. La instal·lació d'aquest equipament tindrà un cost de 68.586 euros, 40.000 dels quals els posa l'Institut Català de l'Energia (ICAE); 6.000, la Diputació de Girona; i els 22.500 euros restants, el mateix consistori puigcerdanenc. Des de l'Ajuntament han remarcat que la de Puigcerdà ha estat la segona sol·licitud de subvenció més ben valorada de Catalunya, raó per la qual la hi han concedit. L'Ajuntament està estudiant la instal·lació d'un segon punt de recàrrega semiràpid de quatre hores, a l'entorn de la plaça del Rec, davant de la seu del Consell Comarcal, destinat als veïns i treballadors d'aquesta zona. El seu pressupost és de 16.000 euros. El consistori l'habilitarà si li atorguen una nova ajuda. L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha argumentat que «la gent ens ho demana perquè, ara, quan els veïns es volen comprar un vehicle volen saber si hi haurà punts per carregar-los». En una primera fase experimental, la recàrrega serà gratuïta.