La Seu reprèn la Ruta dels Formatges i visita la granja olianesa L'Oliva

La Seu reactiva aquesta setmana la Ruta dels Formatges, que està consolidant el municipi arreu del país, conjuntament amb la Fira de Sant Ermengol, com una de les capitals d'aquest producte agroalimentari. Així, l'Espai Ermengol ha programat per a avui una visita guiada a la formatgeria artesana alturgellenca L'Oliva, al municipi d'Oliana, regentada per Arnau Quingles i Aina Vinyes. El preu de la ruta és de dos euros per persona, i inclou la visita guiada prèvia a la sortida que es du a terme al mateix Espai Ermengol, amb la degustació dels formatges i de mantega Cadí, segons han remarcat des de l'organització. L'hora de trobada dels participants a aquesta visita és a les 10 del matí, a l'Espai Ermengol. Posteriorment, la visita es desplaça cap a Oliana per començar a les 12 del migdia la visita a la Formatgeria L'Oliva, amb l'objectiu de conèixer de primera mà les seves instal·lacions. Allà, el programa preveu una degustació dels seus productes i una visita a la granja.