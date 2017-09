La Guàrdia Civil entra a l'Ajuntament d'Oliana buscant documentació de l'1-O

Els alcaldes d´Oliana, Miquel Sala, quan va declarar per l´1-O.

Agents de la Guàrdia Civil han entrat aquest dilluns al matí a l'Ajuntament d'Oliana i a una trentena de consistoris més per demanar-los còpies de tota la documentació de suport al referèndum de l'1 d'octubre que hagin redactat. Entre els diversos ajuntaments en els quals s'hi han personat els agents també hi ha els d'Almacelles i Alpicat, segons informa el canal de notícies 324.

Segons ha pogut confirmar l'ACN, els agents han fet aquesta petició d'informació a la secretaria del consistori que ha efectuat un registre d'aquesta entrada i la policia ha marxat al cap de poca estona d'haver arribat sense emportar-se cap document.

L'alcalde del municipi, Miquel Sala, de PDeCAT, no es trobava a l'Ajuntament quan s'hi han personat els agents perquè es dirigia a la Seu d'Urgell per donar suport a l'alcalde de Bellver de Cerdanya que estava citat a declarar per l'1-O. Sala va ser un dels primers alcaldes del país que va declarar la setmana passada, concretament el dimarts dia 19, també als jutjats de la Seu d'Urgell juntament amb l'alcalde de El Pont de Suert, José Antonio Troguet.