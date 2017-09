L'alcalde de Bellver declara pel seu suport al referèndum

Un centenar de veïns de Bellver de Cerdanya s'han concentrat aquest matí davant dels jutjats de la Seu d'Urgell per donar suport al seu alcalde, Xavier Porta, que aquest dilluns ha estat citat a declarar per donar suport al referèndum del proper 1 d'octubre.

Els veïns s'han reunit davant l'accés als jutjats per manifestar el seu suport al batlle ceretà, un dels més de 700 representants municipals citats per la fiscalia per haver-se posicionat de manera favorable a la convocatòria de la consulta.