Torre del Veguer dobla la vinya de Bolvir amb la qual produeix Llum del Cadí

El celler Torre del Veguer ha decidit ampliar la vinya que des de l'any 2009 té a Bolvir, la qual va començar com un experiment sobre el vi en altitud. Els bons resultats que ha obtingut amb la producció del vi Llum del Cadí, el primer comercialitzat de la Cerdanya, han empès la companyia de Sant Pere de Ribes a doblar la superfície conreada, que passarà a ser de quasi dues hectàrees.

Torre del Veguer, propietat del president de la patronat Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, comercialitza des de fa dues anyades dos vins amb la marca Llum del Cadí, amb la producció de la vinya de Bolvir, la qual té com a característica especial els 1.200 metres d'altitud del seu conreu. Es tracta, d'una banda, d'un vi blanc de la varietat riesling del qual fa unes 500 ampolles. És un vi fresc amb notes cítriques que aguanta bé el temps, amb una bona acidesa, segons ha explicat el director de Màrqueting i Innovació de Torre del Veguer, Joaquim Gay. El segon vi és ara per ara un rosat, però que el celler vol que en el futur sigui negre: «el que ens agradaria és fer un negre pinot noir per tenir el blanc i el negre, però de vegades no és possible fer un vi amb prou cos», Aquest rosat és un vi seriós i madur que s'allu-nya dels rosats color gominola, segons ha explicat Gay. D'aquest segon vi, se'n fa una producció d'unes 900 ampolles.

El procés de producció es fa al Garraf, on es transporta el raïm una vegada veremat. La feina a la Cerdanya és dura per als tècnics de Torre del Veguer a causa de les condicions meteorològiques i de l'entorn natural, raó per la qual n'anomenen «viticultura heroica». El seu cultiu es fa a pesar de factors com ara pedregades, gelades avançades, l'atac d'insectes o fauna com ara vespes i cabirols. Per evitar aquests riscos, els tècnics de Torre del Veguer tenen previst instal·lar una xarxa protectora per sobre dels ceps. De moment, però, els terrenys de Bolvir tenen un rendiment que se situa en el 25% del dels terrenys del Gar-raf. Tant és així que, d'una hectàrea de conreu, el celler n'extreu tan sols uns 2.000 quilos de raïm. La nova hectàrea plantada és de varietat pinot noir. L'experimentació constant ha de permetre en els pròxims anys millorar aquesta rendibilitat i consolidar el conreu del vi per sobre dels 1.000 metres. Gay ha explicat que, en línies generals i a pesar de totes les dificultats, el celler està satisfet amb la producció del vi.



«Té la il·lusió de la novetat»

El vi el distribueix principalment per la Cerdanya a causa de la seva producció petita. L'expert distribuïdor Josep Gastó, de Refilat Vinoteca de Puigcerdà, ha explicat que ara per ara el vi «es ven perquè és la novetat i aporta la il·lusió de comprar un producte d'aquí». Per a Gastó, que el recomana als seus clients, la principal característica d'aquest primer vi cerdà és que «manté molt bé les aromes i aguanta bé el temps... és un vi molt bo per ser de la Cerdanya».