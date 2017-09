Batalla no declara a la fiscalia i diu que "l'estat policial no tranquil·litza pel referèndum"

L'alcalde de La Seu d'Urgell i diputat de JxSí al Parlament, Albert Batalla, s'ha negat a declarar aquest dimecres davant de la Fiscalia Superior de Catalunya per haver signat un decret d'alcaldia a favor del referèndum de diumenge que ve. Batalla, com la resta d'alcaldes citats a declarar, creu que la fiscalia s'ha excedit en les citacions, ja que ja hi ha una causa judicial oberta pel mateix motiu. A més, ha denunciat que la judicialització i la forta presència policial a Catalunya "no ajuda a la tranquil·litat per anar a votar". Segons ell, els alcaldes han de garantir el dret dels ciutadans que els demanen poder votar per decidir a les urnes el futur del país.

Batalla estava citat a les 11 del matí, però ha arribat força abans, quan ja l'esperaven desenes de veïns de la seva localitat per donar-li suport amb càntics i pancartes. Ha estat poca estona dins de l'edifici i, en sortir, ha rebut l'escalf també de diversos diputats de JxSí i polítics com Neus Munté, Ramona Barrufet, Germà Bel o David Bonvehí, entre altres.

En declaracions a la premsa, Batalla ha explicat que just aquest dimecres fa dos anys de les últimes eleccions al Parlament, que van donar majoria absoluta als independentistes i una majoria encara més àmplia als diputats a favor del dret a decidir. Per això, està compromès en defensar la llibertat d'expressió i el dret a vot, i no entén que se citi el 75% dels alcaldes del país per declarar. "El problema no el tenen els alcaldes, sinó l'estat que els persegueix", ha dit.

Preguntat sobre diumenge, ha dit que la gent demana poder votar i "el sentit comú fa pensar que en democràcia els problemes polítics s'han de resoldre a les urnes, no a la fiscalia". Per això, intentarà que la gent pugui votar lliurement i de forma pacífica, però "judicialitzar tot això, l'estat quasi policial, amb policies vinguts de fora, no ajuda a la tranquil·litat per celebrar el referèndum".