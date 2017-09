La Seu escala al tercer nivell en la llista de Viles Florides amb tres Flors d'Honor

La col·locació de flors i l'enjardinament d'espais urbans de la Seu comença a donar fruits. El jurat especialitzat de Viles Florides ha distingit la capital alt-urgellenca amb tres Flors d'Honor, d'un rànquing de cinc, per la seva tasca en la millora de l'espai verd urbà, segons ha anunciat l'Ajuntament.

El guardó va ser recollit per l'alcalde de la ciutat, Albert Batalla, i pel cap del Servei Municipal de Parcs i Jardins, Carles Martín, en una gala celebrada el cap de setmana passat al teatre municipal de Can Gomà de Mollet del Vallès, on es van reunir més de 275 persones d'arreu del país sota la presidència de la consellera d'Agricultura de la Generalitat, Meritxell Serret.

La Seu ha estat un dels 48 municipis reconeguts amb tres Flors d'Honor. En aquest acte també es van lliurar els guardons de quatre Flors d'Honor a onze municipis, 48 poblacions van obtenir dues Flors d'honor i 6 municipis ha estat distingits amb una.