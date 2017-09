Els veïns de Guils insten l'Ajuntament a sancionar els que aparquen als guals

Els veïns de Guils de Cerdanya han fet cas a l'oferiment de l'equip de govern municipal i s'han fet sentir en la planificació urbanística del nucli antic i el cementiri. No tan sols això, sinó que també han proposat al consistori un conjunt de mesures per fer més amable el poble. Els veïns han avalat la reforma de la plaça Major i han sol·licitat una reestructuració del trànsit així com una política sancionadora contra els conductors que aparquen als guals.

Una cinquantena de veïns van prendre part dissabte al vespre en l'assemblea general de poble convocada per l'equip de govern que encapçala Valentí Tuset. L'Ajuntament ha remarcat que aquesta assistència és un èxit de convocatòria tenint en compte que Guils te un padró de 530 habitants.

Segons ha informat l'equip de govern, en la trobada els veïns van valorar positivament de manera majoritària la proposta de disseny i van considerar oportú fer d'aquest espai «un lloc de trobada veïnal, de lleure i d'esbarjo, i suprimir l'aparcament de vehicles i la zona de contenidors». D'aquesta manera, els veïns de Guils avalen la decisió de l'Ajuntament de renovar aquest espai del centre i a partir d'ara iniciarà el procés final per executar la reforma.

No obstant això, alguns veïns van mostrar les seves reticències a alguns aspectes del projecte, per la qual cosa l'equip de govern «s'ha compromès a continuar debatent aquest projecte que considera, però, necessari i prioritari». Igualment, els veïns van expressar la necessitat de fer una regulació diferent de la circulació pel nucli antic de Guils, format per carrers estrets i de doble sentit que sovint creen conflictivitat entre els conductors.

En aquest debat, els assistents també van demanar al govern local que «s'adopti mesures sancionadores als veïns que aparquen els cotxes davant de guals», segons han informat fons del consistori. Els regidors de l'equip de govern que lidera Valentí Tuset van prendre nota d'aquests i altres suggeriments per considerar-ne l'aplicació.

La reunió va ser presidida pel mateix Tuset i va tenir l'assistència i participació dels regidors Montse Ribot, Vicenç de Moxó i Miquel Bisbe, així com dels arquitectes Francesc i Cristian Maurell, responsables dels projectes de la plaça Major de Guils i la millora del cementiri de Saneja.

Es dóna la circumstància que els responsables de l'estudi arquitectònic són de Barcelona amb orígens familiars a Saneja, nucli de població de Guils.