Tercera joventut per al Casino Ceretà

Un dels edificis més emblemàtics de Puigcerdà, el del Casino, encetarà els pròxims mesos una tercera joventut. Aprofitant les obres de remodelació de la plaça de Barcelona que ha iniciat aquests dies l'Ajuntament, que tenen com a finalitat fer voreres més amples per fomentar-hi el passeig, la junta del Casino Ceretà ha tirat endavant la seva particular contribució a la renovació de l'entorn urbà amb la restauració del seu monument històric.

La restauració de la façana del Casino Ceretà permetrà aquest edifici emblemàtic del centre de la vila mostrar el seu aspecte original, mirall de l'esplendor dels primers anys de l'estiueig burgès a la Cerdanya al segle XIX. Les seves façanes presenten elements neoclàssics originals i de la moda eclèctica de la seva construcció. El formen dos blocs separats per una glorieta central. El Museu Cerdà conserva el teló original, pintat per Maurici Vilomara (1847-1930), que posteriorment va ser escenògraf del Liceu. El bloc té dues entrades senyorials per la plaça de Barcelona i la rambla Josep Maria Martí.

L'edifici és propietat de l'Associació del Casino Ceretà, una entitat nascuda el 1860 que, per tant, aplega famílies amb una llarga trajectòria a la capital cerdana. L'entitat la formen uns 200 veïns d'una vuitantena de famílies, segons han explicat membres de la junta. L'edifici és seu dels actes culturals més importants de la vila gràcies a la sala d'actes, la gestió de la qual es reparteix amb l'Ajuntament sobre la base d'un conveni, la sala d'exposicions i un establiment de restauració que ha anat canviant de gestors amb més o menys èxit segons la proposta. L'edifici del Casino Ceretà va ser construït l'any 1908 per l'arquitecte Josep Domènech i Estapà. L'immoble ocupa el solar on anteriorment hi va haver un altre teatre cremat el 1904. Durant la Guerra Civil Espanyola, la CNT-FAI el va confiscar però posteriorment va tornar al poble. L'any 1997 va ser restaurat i va iniciar una segona joventut com a espai d'usos socials i culturals al centre de la vila.