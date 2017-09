El Govern anuncia un pla de millora per als refugis de les pistes d'esquí nòrdic

El sector de l'esquí nòrdic del Pirineu ha constituït aquesta setmana el Grup de Treball de l'Esquí de Fons, que ha de ser un dels pilars sobre els quals ha de posar-se en marxa la Taula Estratègica que el Govern i el territori, pel que fa tant a les institucions com les empreses especialitzades, van constituir a l'estiu. En el marc de la creació d'aquest grup, el director general de Polítiques de Muntanya, Albert Alins, ha anunciat, d'una banda, la repetició per al pròxim exercici de l'ajuda de 160.000 euros per als camps de neu i, de l'altra, el propòsit que aquestes subvencions per al sector petit de l'esquí passin a ser fixes anualment.

El grup de treball el formen el mateix Govern, la Mancomunitat de Municipis de l'Esquí Nòrdic amb la Seu d'Urgell al capdavant, la Federació Catalana d'Esports d'Hivern i les Diputacions de Lleida i Girona. Una de les primeres tasques que s'ha proposat fer el nou grup de treball és la reforma dels refugis de les estacions, raó per la qual aquesta subvenció anirà en bona part destinada a millorar els edificis de cada camp de neu. Els tècnics del grup de treball redactaran una diagnosi que estipuli les necessitats reals de cada refugi i posteriorment es dedicirà quines intervencions fer-hi. Cada refugi podria rebre una inversió en millores per valor de 7.000 euros, segons han xifrat des de la Generalitat. A la Cerdanya se'n podrien beneficiar les estacions de Guils-Fontanera, Lles i Arànser, mentre que a l'Alt Urgell ho podrien fer les de Sant Joan de l'Erm i Tuixent-la Vansa.

El grup de treball i Alins també han acordat demanar a l'Agència Catalana de Turisme que es porti a terme una campanya de promoció turística específicament per a l'esquí nòrdic. El president de la Mancomunitat i alcalde de la Seu, Albert Batalla, ha estat al capdavant de la reunió en la qual s'ha creat el grup de treball. Batalla ha encoratjat totes les parts a treballar per fer al més aviat possible aquesta diagnosi de necessitats amb la finalitat de pal·liar-les i consolidar les estacions nòrdiques com a veritables motors econòmics per als seus municipis i zones d'influència.

En aquest sentit, un dels principals reptes de les estacions de fons continua sent aconsequir ajuts específics per a la instal·lació de canons de neu, especialment per als circuits més baixos de les estacions. Això equipararia l'esquí nòrdic amb l'alpí, i així no estaria subjecte a les nevades. La Taula Estratègica de l'Esquí Nòrdic s'ha proposat incidir en la millora de les infraestructures, els accessos, la promoció, l'ordenació del seu territori i la gestió sostenible.